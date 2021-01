Ekspertar fryktar skjulte mutasjonar

utenriks

For at forskarane skal kunne vite om nye mutasjonar gjer koronaviruset meir smittsamt eller vaksinane mindre effektive, må virusprøvar gensekvenserast etter kvart som nye variantar dukkar opp.

Men få land overvaker nye mutasjonar systematisk, og så få land deler opplysningar om den overvakinga dei faktisk gjer, at ekspertar no er like bekymra for dei mutasjonane vi ikkje veit om, som dei vi kjenner til.

Nordre Follo kommune stengde fredag ned etter at det vart oppdaga eit utbrot av den frykta britiske virusmutasjonen.

Britisk dominans

I GISAID, ei internasjonal plattform for informasjonsdeling som opphavleg vart oppretta for å overvake influensaepidemiar, er det så langt lasta opp 379.000 gensekvensar av SARS-CoV-2-viruset.

Men heile 166.000 av desse sekvensane kjem frå berre eitt land: Storbritannia.

– Storbritannia blæs alle andre av banen, seier Emma Hodcroft, epidemiolog ved Universitetet i Bern og ein av initiativtakarane bak virusovervakingsprogrammet Nextstrain.

– For meg er dette månelandinga til denne pandemien, ved sida av vaksinane, seier ho.

Hodcroft noterer at også Danmark rutinemessig lastar opp sekvensar og deler informasjon. Men frå mange andre land er bidraga i beste fall sporadiske.

Tre mutasjonar

Overvakinga har så langt ført til stor merksemd om tre mutasjonar som har vist seg å vere betydeleg meir smittsame enn tidlegare variantar av viruset: den britiske, den sørafrikanske og den brasilianske.

Heime i Noreg har Folkehelseinstituttet (FHI) òg følgt nøye med på ein eigen Trondheim-mutasjon som har verka merkbart meir smittsam enn andre virusvariantar som har vore i sirkulasjon her til lands.

Hadde det ikkje vore for det store overvakingsprogrammet i Storbritannia, er det ikkje sikkert vi hadde skjønt at det var meir smittsame mutasjonar som førte til dei kraftige smittetoppane vi no har sett i fleire land, påpeikar Hodcroft.

– Vi hadde berre sett på landa der det gjekk føre seg og tenkt: Å, dei har ein fæl auke i smittetilfelle, folk følgjer vel ikkje råda, seier ho.

Oppdaga i Japan

Nokre variantar har ikkje vorte oppdaga før dei har spreidd seg til andre land. Den brasilianske mutasjonen vart til dømes først identifisert i Japan hos folk som kom frå Brasil.

Verdshelseorganisasjonen (WHO) meiner gensekvensering bør prioriterast høgare over heile verda.

– Å forbetre den geografiske dekninga av sekvenseringa er avgjerande for at verda skal ha auge og øyre på endringar i viruset, sa WHOs Maria Van Kerkhove i eitt nettforum nyleg.

(©NPK)