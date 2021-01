utenriks

– Vi må passe på at det ikkje kjem for mange til landet vårt, elles kan ikkje samhaldet vårt eksistere. Det er allereie utfordra, sa Fredriksen i ein tale til Folketinget fredag.

Ho varsla ein strammare asylpolitikk og sa at målet til regjeringa er null asylsøkjarar.

– Vi kan ikkje gi eit løfte om null asylsøkjarar, men vi kan setje opp same visjon som før valet, nemleg at vi ønskjer eit nytt asylsystem, og så gjer vi det vi kan for å innføre det, sa Fredriksen.

