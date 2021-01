Verdas leiarar håpar på ny start med Biden

utenriks

Verdsleiarane ønskte Biden velkommen inn i rekkjene sine, i det dei påpeika at dei mest presserande problema i verda, som koronakrisa og klimaendringar, krev internasjonalt samarbeid – noko Trump latterleggjorde.

Regjeringar og land som vart ramma av Trumps sanksjonar og andre tiltak, håpar på ein ny start, medan somme leiarar som hylla Trump si blanding av nasjonalisme og populisme, er meir tilbakehaldne i kommentarane sine.

Men mange uttrykkjer håp om at Biden vil få amerikansk demokrati tilbake på sporet igjen, to veker etter at hordar av Trump-tilhengjarar storma Kongressen.

– Ser fram til nytt kapittel

Tysklands statsminister Angela Merkel, som vart behandla meir nedlatande enn dei fleste av Trump, hylla innsetjingsseremonien i Washington onsdag som «ei sann feiring av amerikansk demokrati».

– Eg ser fram til eit nytt kapittel i tysk-amerikansk vennskap og samarbeid, tvitra talsmannen hennar Steffen Seibert på hennar vegner.

Canadas statsminister Justin Trudeau, som var i konflikt med Trump om handel, sa at han ser fram til å samarbeide med Biden i kampen mot av klimaendringane. Sjølv om han er skuffa over at Biden skrotar oljerøyrleidningen Keystone XL mellom dei to landa.

Den britiske statsministeren Boris Johnson, som syntest å ha hatt eit godt forhold til Trump, gratulerte Biden og Kamala Harris, medan Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon var meir direkte og gjorde det klart at ho ikkje vil sakne Trump i det heile.

Kina tilfreds

– Med samarbeid frå begge sider vil dei gode englane i forholdet mellom Kina og USA overvinne dei vonde kreftene, sa talskvinna Hua Chunying i Kinas utanriksdepartementet.

Donald Trump la seg på ei hard linje overfor Kina i tida si som president, og han gjekk til handelskrig etter å ha kritisert kinesisk handelspolitikk i harde ordelag.

Kreml-talsmannen Dmitrij Peskov seier at eit forbetra forhold mellom russarane og amerikanarane vil avhenge av Biden-administrasjonen.

– Russland vil leve slik landet har levd i hundrevis av år og søkje gode samband med USA, sa Peskov onsdag.

Lette i Brussel

I Brussel uttrykte EU-leiarane lette over utsikta til eit nytt samarbeid med eit USA som i Trumps fire år nærast behandla EU som ein fiendtleg alliert.

– Dagen i dag markerer meir enn ei overdraging av makta. Det er ei moglegheit for å revitalisere det transatlantiske forholdet som har lide stor skade dei siste fire åra, sa EU-president Charles Michel.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg kalla onsdagen starten på eit nytt kapittel. Nato vart ofte kritisert av Trump, som kalla alliansen eit sluk for amerikanske ressursar.

Velkommen inn i Parisavtalen

Frankrikes president Emmanuel Macron sa seg spesielt fornøgd med at Biden tek USA inn i Parisavtalen igjen.

– Med Biden blir vi betre i stand til å takle utfordringane i vår tid med å verne planeten vår. Velkommen tilbake til Parisavtalen, tvitra han.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu, som hadde nære band til Trump, viste til vennskapen sin med Biden og uttrykte håp om godt samarbeid med USA.

Presidenten til palestinarane Mahmoud Abbas håpar på ei meir jambyrdig haldning frå Biden etter at Trump einsidig støtta Israel og sette palestinarane heilt til side.

Latinamerikanske utfordringar

I Latin-Amerika står Biden overfor vanskelege utfordringar når det gjeld migrasjon, men både Brasils president Jair Bolsonaro og Mexicos president Andrés Manuel López Obrador, som begge var på god fot med Trump, ønskte han lukke til.

López Obrador sa seg tilfreds med at Biden stansar bygginga av grensemuren mot Mexico og med forslaget hans til innvandringsreform.

I Venezuela oppmoda president Nicolás Maduro til dialog, i det han håpar det blir slutt på Trumps sanksjonar. Nokre venezuelanarar som er kritiske til Maduro, er likevel skuffa over at Trump går av.

Cubas leiarar kan ha større voner om betra relasjonar. Fleire cubanske tenestemenn har uttrykt vilje til å gjenopne dialogen med Washington.

