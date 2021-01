Sentral Proud Boys-skikkelse arrestert etter kongresstorminga

utenriks

Ifølgje saksdokument var Biggs ein del av mobben som trengde seg inn i Kongressen då valsigeren til noverande president Joe Bidens vart godkjend 6. januar.

Før opptøyane skal Biggs ha bede tilhengjarane sine kle seg i svart for å likne på den venstreorienterte Antifa-rørsla, som ofte blir skulda for å vere urostiftarar av Donald Trump og tilhengjarane hans.

Proud Boys vart landskjend etter den første TV-debatten mellom Donald Trump og Joe Biden i oktober i fjor. Trump bad gruppa «ta eit skritt tilbake» og vere førebudde.

To dagar før opptøyane vart Proud Boys-leiar Henry «Enrique» Tarrio arrestert og sikta for å ha sette fyr på eit Black Lives Matter-flagg i ei historisk svart kyrkje i Washington DC. Han vart lauslaten same dag som Kongressen vart storma, men fekk ikkje lov til å opphalde seg utandørs i hovudstaden.

