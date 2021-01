Nesten 5 millionar har søkt om å få bli i Storbritannia etter brexit

utenriks

Ved årsskiftet var det komme inn 4,88 millionar søknader. 4,49 millionar av desse var ferdig behandla, og vel 97 prosent hadde fått opphald, opplyser innanriksdepartementet. 54 prosent var innvilga permanent opphald, medan 43 prosent har fått mellombels opphaldsløyve.

Ved utgangen av september, som er siste månaden med tilgjengelege tal fordelt på nasjonalitet, var det 18.650 nordmenn som hadde søkt om å få bli buande i Storbritannia. 17.440 søknader var ferdig behandla, og brorparten av dei er godkjende. 8.630 hadde fått permanent opphald og 8.410 mellombels.

Departementet ber folk søkje innan fristen går ut i juni for å sikre seg retten til å bli buande landet.

– Det er mindre enn seks månader igjen til fristen 30. juni, og eg oppmodar alle som er kvalifiserte, til å søkje no for å sikre seg dei rettane britisk lov gir dei, seier viseminister Kevin Foster, som har ansvaret for grenser og innvandring.

Den aktuelle ordninga er tilgjengeleg for personar som budde i Storbritannia før overgangsperioden etter brexit gjekk ut ved årsskiftet.

