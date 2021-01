Kaos i QAnon-leiren etter Biden-innsetjinga

utenriks

– Antiklimakset skapte eit kaos av forvirring og vantru blant QAnon-tilhengjarane, skriv CNN.

Teorien hevdar at demokratar, høgtståande embetsmenn og skodespelarar i Hollywood driv ein satanistisk pedofiliring som blir dekt av det statlege tryggingsapparatet – den såkalla «djupstaten».

Gjennom heile Donald Trump sin presidentperiode har tilhengjarane venta på augneblinken der Trump skulle setje ein stor plan i verk, og medlemmene av pedofiliringen plutseleg skulle avslørast, bli fengsla, og til og med bli avretta.

Kasta inn handkleet

QAnon-tilhengjarane hadde eit håp om at den store planen skulle setjast i verk under sjølve innsetjingsseremonien. Då Biden erstatta Trump som president kort tid før klokka 18 norsk tid onsdag, var håpet ute. Til og med ein av dei mest sentrale figurane, Ron Watkins, valde å kaste inn handkleet.

– Vi gjorde alt vi kunne. No må vi opp med haka og gå tilbake til livet vårt så godt vi kan, skriv Watkins til sine 120.000 tilhengjarar på Telegram, ifølgje Huffington Post.

QAnon-tilhengjarane har no delt seg i to leirar. Somme skriv at dei er ferdige med QAnon, andre går i skyttargravene og fremjar nye konspirasjonsteoriar.

– Vi vart lova arrestasjonar, avsløringar, militærregime, hemmelege dokument, kvar er det????????, skreiv ein tilhengjar på Telegram.

– Biden er presidenten vår. Det er på tide å logge av datamaskinane og mobilane våre og komme tilbake til røyndommen, skreiv ein annan.

– Ein del av ettermælet til Trump

Andre meinte at mangelen på klimaks var ein del av planen, og at Trump berre tillét Biden å bli president for syns skuld, medan han i røynda framleis har kontrollen.

Trass kaoset, er QAnon-rørsla langt frå ferdig og vil framleis vere ein trussel for Joe Bidens administrasjon.

– QAnons masseradikalisering av det amerikanske folket er ein del av Trumps ettermæle, konkluderer Huffington Post.

