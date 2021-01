Etterretningssjef Haines var den første av Bidens folk som vart godkjend

utenriks

Haines, som tidlegare har arbeidt i CIA, har no overteke som Director of National Intelligence. Dermed har ho ansvar for å samordne alle USAs 18 etterretningstenester, inkludert CIA. Ho blir den første kvinna i stillinga.

Haines' kandidatur hadde brei støtte i Senatet. 84 senatorar stemde for, medan 10 stemde imot.

Kort etter at Biden vart innsett som president onsdag, byrja Senatet arbeidet med å godkjenne dei han har utnemnt som ministrar og andre viktige stillingar.

Høyringa for Bidens utanriksminister Antony Blinken er blant dei som er i gang.

(©NPK)