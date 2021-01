EMD: Ukraina ansvarleg for at demonstrant døydde

utenriks

Retten meiner politiet under dåverande president Viktor Janukovitsj brukte overdriven vald og gjekk til ulovlege arrestasjonar for å prøve å undertrykkje det som byrja som fredelege, provestlige demonstrasjonar.

– Retten finn at styresmaktene med overlegg brukte mishandling, og at staten var ansvarleg for dødsfallet til ein demonstrant, heiter det i ei fråsegn frå Den europeiske menneskerettsdomstolen.

I éi av fem saker EMD har behandla, vart ein 50 år gammal mann bortført frå sjukehus, torturert og etterlaten med skadar i ein skog, der han fraus i hel i januar 2014. I fleire av sakene har retten pålagt staten å betale erstatning, men beløpet er ikkje spesifisert.

Rundt 100 personar, inkludert omtrent 20 politifolk, vart drepne i samband med demonstrasjonane på plassen i Kiev kjend som Maidan. I over tre månader demonstrerte folk mot at arbeidet med ein samarbeidsavtale med EU vart stoppa. Viktor Janukovitsj vart avsett i februar 2014 og flykta til Russland, der han framleis er i eksil.

