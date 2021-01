Biden underteikna fleire presidentordrar

utenriks

Forutan å ta USA inn i Parisavtalen igjen gav han ordre om at USA òg skal slutte seg til Verdshelseorganisasjonen WHO igjen.

Fleire av dei 15 dekreta han signerte, omhandla miljø, blant dei stans i bygginga av oljerøyrleidningen Keystone XL frå Canada og eit moratorium mot olje- og gassleiting i eit naturreservat i Alaska.

Stansar muren

På innvandringsfeltet stansa han bygginga av muren langs grensa til Mexico, som var eitt av Trumps fremste og mest kostbare valløfte, og han oppheva det omstridde forbodet mot innvandring frå eit tital land, dei fleste muslimske.

Han varsla samtidig at han sender eit forslag til innvandringsreform til Kongressen som opnar vegen til amerikansk statsborgarskap for 11 millionar ulovlege immigrantar og styrkjer arbeidet med å gjenforeine familiar som vart splitta på grensa til Mexico.

Han varsla òg ei styrking av DACA-reglane som gir opphaldsløyve til hundretusenvis av unge som kom til USA som barn. Dei vil no òg få ein veg til amerikansk statsborgarskap.

Tiltak mot pandemien

Biden var òg sterkt fokusert på å styrkje kampen mot koronapandemien, som hittil har teke over 400.000 amerikanske liv.

Mellom anna innførte han eit påbod om å bruke munnbind i føderale bygningar over heile USA og på offentleg transport mellom delstatane.

I samband med dette oppmoda han òg alle amerikanarar til å bruke munnbind offentleg dei neste 100 dagane. Dette er berre ei oppmoding sidan føderale styresmakter ikkje kan innføre eit slikt påbod utanfor føderal eigedom.

Kriseplan til Kongressen

Biden har allereie gjort det klart at han vil jobbe for at Kongressen vedtek ein omfattande kriseplan på 1.900 milliardar dollar for å hjelpe dei som er ramma av koronapandemien, og styrkje økonomien.

Denne planen kjem til å møte betydeleg motstand frå republikanarar som er skeptiske til store statlege utgifter.

Bidens overgangsteam sa tidlegare at formålet med presidentordrane allereie første dag var å reversere dei verste skadane frå Trump-administrasjonen.

I valkampen var dei varsla ordrane hjørnesteinar i politikken hans for å reversere Trumps harde tiltak mot innvandring, ei slapp haldning til offentleg helse og motvilje mot internasjonalt samarbeid om klimaendringar.

Fornøgd FN-sjef

FNs generalsekretær António Guterres var blant dei som er svært fornøgd med at Biden tek USA inn i Parisavtalen igjen.

– Eg tek med glede imot president Bidens avgjerd om igjen å slutte seg til Parisavtalen og dermed slutte seg til den veksande koalisjonen av regjeringar, land, statar, selskap og folk som tek ambisiøse grep for å motverke klimakrisa, seier Guterres i ei fråsegn.

Derimot vart ordren om å vrake Keystone-røyrleidningen møtt med skuffelse frå Canadas statsminister Justin Trudeau.

Han peikar på at oljerøyrleidningen, som etter planen skulle frakte hundretusenvis av fat olje frå oljesandfelta i Alberta til USA, bidreg til tusenvis av arbeidsplassar på begge sider av grensa.

(©NPK)