Biden må rekne med kraftig motstand i Kongressen

utenriks

Senatet er etter valet delt på midten, men med dobbeltstemma til visepresident Kamala Harris vippar det i Demokratanes retning.

Fleirtalet i Senatet vil gjere det enkelt for president Joe Biden å få tilslutning til val av statsrådar, andre sentrale medarbeidarar og dommarar.

I andre spørsmål trengst det likevel to tredels fleirtal i Senatet, og Biden vil derfor måtte kjempe hardt for å kunne setje politikken sin ut i livet.

I ein del budsjettrelaterte saker vil det òg halde med simpelt fleirtal i Senatet, sjølv om den prosessen er lang og kronglete. Det kan tidlegare president Barack Obama skrive under på, sjølv om han til slutt lykkast med å presse gjennom delar av helsereforma si.

Under Trump lykkast Republikanarane med det knappe fleirtalet sitt å få gjennom ei skattereform til protestar frå Demokratane, men sleit med å slå ein strek over helsereforma til Obama.

Krevjande

Biden vil med simpelt fleirtal i Senatet truleg prøve å få vedteke omstridde element i koronastøtteordninga, oppheve somme av Trumps skattekutt og utvide dei føderale helseordningane.

Demokratanes fleirtalsleiar Chuck Schumer får den krevjande oppgåva med å lóse forslaga gjennom Senatet, der det òg er venta hissige debattar om alt frå politireform til klimatiltak i tida framover.

Vedtak i slike spørsmål krev likevel at Schumer får tilstrekkeleg mange republikanske senatorar med på laget, noko som kan bli svært krevjande og truleg føreset hestehandel om heilt andre saker.

Filibuster

Biden og Demokratane slepp truleg heller ikkje filibuster, den omstridde og til dels hata forhalingstaktikken som inneber endelause talar og innlegg for å hindre at det kan stemmast over forslag.

Nasjonalforsamlingane i dei fleste land har avgjerder som etter ei viss tid stansar slik forhaling, men ikkje Senatet der senatorane har uavgrensa taletid.

Det finst rett nok på papiret ei moglegheit til å stanse filibuster, men då må minst 60 senatorar seie at nok er nok.

Reduserer moglegheita

Når partiet til presidenten har kontroll over begge kammer i Kongressen, bidreg dette så å seie alltid til å drive dei to partia lenger frå kvarandre og svekkjer dermed moglegheita for å komme fram til kompromiss.

Sjølv om polariseringa har auka under Trump, lykkast Kongressen nyleg både med å bli samde om ein pandemikrisepakke på nærare 8.000 milliardar kroner og å køyre over vetoet til presidenten mot forsvarsbudsjettet.

I spørsmål som auke av statsgjelda går dei to partia derimot rett i skyttargravene, og mange republikanarar vil truleg bruke mykje krefter fram mot mellomvalet i 2022 og neste presidentval i 2024 på å svartmale alt Demokratane står for og sabotere politikken til Biden.

Frustrasjon

Med Demokratanes knappe fleirtal er det òg lite som tyder på at Schumer og Demokratanes leiar i Representanthuset, Nancy Pelosi, vil setje kreftene inn på å tvinge gjennom krav frå meir radikale demokratar, som Bernie Sanders' Medicare for All-plan eller Green New Deal, ein omfattande plan som skal kutte USAs avhengnad av fossilt brensel og redusere CO2-utsleppa kraftig.

Dette vil truleg frustrere dei som stiller seg bak desse planane, som då i staden vil prøve å tvinge gjennom andre forslag som etter amerikansk standard vil bli sett på som radikale.

