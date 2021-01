utenriks

Kyrkjestaten planlegg å gi fleire vaksinar i tida som kjem, opplyser talsmann Matteo Bruni.

Pave Frans har lenge teke til orde for ei rettferdig fordeling av vaksinar og at alle må få tilgang til dei. Den 84 år gamle kyrkjeleiaren har òg sagt at det er viktig å ta vaksinen, ikkje berre for å verne sitt eige liv, men også andres liv.

Førre veke kunngjorde Vatikanet at paven og forgjengaren hans, Benedikt, begge har fått den første vaksinedosen.

