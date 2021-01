utenriks

Tsjetsjenias leiar Ramzan Kadyrov seier onsdag at politiet hadde drepe den påståtte leiaren for IS gruppa i republikken, Aslan Bjutukajev, også kjent som Amir Khamzat. Han er skulda for å ha vore hovudmannen bak Moskva-angrepet.

Kadyrov sa at politiet òg hadde drepe fem andre militante opprørarar knytt til Bjutukajev.

– Undergrunnspøbelen i den tsjetsjenske republikken er fullstendig utsletta, skreiv Kadyrov på Telegram-kontoen sin.

