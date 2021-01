Færre nordkoreanske avhopparar under koronapandemien

utenriks

Frykt for import av koronaviruset gjorde at grensene i Nord-Korea vart endå meir vakta i 2020. Det gjer at færre klarte å rømme til Sør-Korea.

Berre 229 gjorde det i fjor, mot 1.047 i 2019. Talet har vore minkande i fleire år, men det kraftige fallet i fjor må tilskrivast pandemien, opplyser departementet for foreining i Seoul.

Det store fleirtalet av nordkoreanske avhopparar tek seg først over grensa til Kina, der dei ofte må bli i årevis før dei kjem seg til Sør-Korea. Svært få klarar å ta seg over den demilitariserte grensa mellom dei to landa.

