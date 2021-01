Blinken seier USAs ambassade i Israel blir verande i Jerusalem

utenriks

Trump-administrasjonen flytta ambassaden frå Tel Aviv til Jerusalem i 2017. Avgjerda førte til omfattande palestinske demonstrasjonar på Gazastripa.

Blinken vil heller ikkje gjere om på Trumps avgjerd om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovudstad.

Joe Biden uttalte i april at han ikkje ville gjere om på Trumps avgjerd om han vann presidentvalet, men understreka at han var usamd i avgjerda. Biden sa då at flyttinga ikkje burde funne stad, fordi ho ikkje var ein del av ein breiare fredsavtale i Midtausten mellom Israel og palestinarane.

