Tikhanovskaja vil ha hjelp til å komme heim frå eksil

I meldingar på appen Telegram seier ho til støttespelarane sine at behandlinga av russaren Aleksej Navalnyj viser at internasjonal støtte er nødvendig. Den russiske regimekritikaren vart arrestert straks etter at han landa i Moskva søndag.

– Eg ønskjer å reise trygt tilbake til Kviterussland, seier Tikhanovskaja. Ho er etterlyst i heimlandet, der det er oppretta to straffesaker mot henne.

Tikhanovskaja stilte til val mot president Aleksandr Lukasjenko i det omstridde valet i august i fjor. Lukasjenko vart kåra til vinnar med vel 80 prosent av stemmene, men valet var verken fritt eller rettferdig, ifølgje EU. Opposisjonen meiner Tikhanovskaja vann valet.

Valet har utløyst store demonstrasjonar, og tusenvis er arresterte i etterkant. Blant dei er ei rekkje leiande opposisjonelle og Tikhanovskajas ektemann, som opphavleg hadde planar om å stille i valet. Tikhanovskaja rømde landet kort tid etter valet.

