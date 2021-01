Kina forsvarer handteringa av koronapandemien i starten

utenriks

Den uavhengige ekspertgruppa kritiserer både Kina og Verdshelseorganisasjonen (WHO) i ein rapport som vart lagt fram tysdag.

Gruppa meiner at Kina truleg kunne ha reagert raskare då faresignala byrja å melde seg. I tillegg burde lokale og nasjonale styresmakter i Kina ha sett i verk strengare tiltak alt i januar.

Hua Chunying, talsperson for Kinas utanriksdepartement, sa tysdag at landet «sjølvsagt bør streve etter å gjere det betre», så betyr det ikkje at den kinesiske handteringa har vore utilstrekkeleg.

– Som det første landet som slo alarm om pandemien, utførte vi raske og avgjerande tiltak sjølv om vi hadde ufullstendig informasjon den gongen, sa Hua.

Ekspertgruppa kritiserer òg WHO for å ha reagert seint og meiner at strakstiltak for å bremse smittespreiing burde ha vorte innført i alle landa der smitte var sannsynleg.

Kina har tidlegare vorte kritisert for manglande openheit etter at koronaviruset vart påvist i Wuhan mot slutten av 2019. I verda er det så langt rapportert om 100 millionar smittetilfelle og over to millionar koronarelaterte dødsfall, men dei reelle tala blir vurdert å vere langt høgare.

