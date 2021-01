Donald Trumps tid i Det kvite hus er over

utenriks

Trumps valsiger i 2016 kom som eit sjokk på dei fleste, truleg òg han sjølv.

Hillary Clinton fekk rett nok millionar fleire stemmer, men det amerikanske valsystemet sørgde for at ein 70-åring som var kjend for det sitt hemningslause sjølvskryt, hissige temperament og lettvinte omgang med sanninga kunne flytte inn i Det kvite hus.

Fødd til rikdom

Donald John Trump voks opp i New York som son av den velståande eigedomsmagnaten Fred Trump.

Takka vere forskot på arv var han millionær alt som åtteåring og levde eit beskytta liv i ein heim der faren dominerte.

Som 13-åring vart han send på militærakademi for å lære disiplin, utan at det tilsynelatande hjelpte. Seinare vart det økonomistudiar.

Trump vart innkalla til militærteneste fire gonger, men fekk til slutt fritak av helsemessige grunnar og byrja i eigedomsselskapet til faren.

Kasino og golfanlegg

På 1970-talet satsa Trump Organization på hotell, kasino og golfanlegg, men med vekslande hell. Dei to kasinoa Trump Plaza og Trump Taj Mahal i Atlantic City gjekk begge dundrande konkurs.

Trump arrangerte òg missekåringar, men det var først då han fekk sitt eige TV-show «The Apprentice» i 2004 at han for alvor vart eit kjent ansikt for amerikanske TV-sjåarar.

Showet gjekk ut på å la uerfarne forretningstalentar få prøve seg, for deretter å bli sparka dersom dei ikkje levde opp til Trumps krav.

Skjellsorda hagla

Sparking av medarbeidarar har òg gått føre seg i stort tempo i Det kvite hus, der stabs- og kommunikasjonssjefar, tryggingsrådgivarar, statsrådar og andre har gått inn og ut av dørene dei siste fire åra.

Trump sjølv har halde mykje til på eigne golfanlegg og har nærast dagleg late skjellsorda hagle over tidlegare medarbeidarar, medium, politiske motstandarar, kritikarar, mexicanarar og muslimar i form av Twitter-meldingar.

Tre år etter at han overtok som president, konstaterte faktasjekkerne i Washington Post at han til då hadde komme med over 10.000 «falske og uriktige påstandar», og fleire skulle det bli.

Vende verda ryggen

Omgitt av rådgivarar som Steve Bannon, Roger Stone og John Bolton la Trump seg ut med gamle allierte, trekte USA frå atomavtalen med Iran og Parisavtalen og reiste tvil om Nato-samarbeidet.

Han kutta òg all bistand til palestinarane, flytta USAs ambassade til Jerusalem, anerkjent Israels okkupasjon av Golanhøydene og la fram ein fredsplan som ikkje tek omsyn til palestinarane.

Trump gjekk samtidig til handelskrig mot Kina, Europa, Mexico og Canada, men oppnådde ikkje det han ville og lèt etter seg seg det største handelsunderskotet på 14 år.

Stille i dørene

Samtidig har han gått stille i dørene overfor Russlands president Vladimir Putin, snakka varmt om Nord-Koreas diktator Kim Jong-un og hylla høgrepopulistiske leiarar som Filippinanes Rodrigo Duterte, Brasils Jair Bolsonaro og Ungarns Viktor Orbán.

På heimebane har Trump følgt ei velkjent konservativ oppskrift og sørgt for skattelette for dei rikaste, slik republikanske presidentar som Ronald Reagan og George W. Bush har gjort før han.

Den lova økonomiske veksten kom aldri trass i global høgkonjunktur, medan USAs budsjettunderskot og statsgjeld nådde nye høgder.

Massedød

Då koronapandemien ramma USA med full styrke våren 2020, avfeia Trump det heile som ein mild influensa. Amerikansk helsevesen var ute av stand til å handtere krisa.

Trump var lite villig til å stengje ned landet for å bremse smittespreiing, skulda Kina for å stå bak pandemien og trekte støtta til Verdshelseorganisasjonen (WHO).

Nesten 25 millionar amerikanarar har til no fått påvist smitte og talet på døde har passert 400.000. Bedrift etter bedrift har måtta stengje, økonomien har krympa kraftig og millionar har mista jobben.

Skatteavsløring

Biletet av Trump som ein suksessrik forretningsmann bleikna òg då New York Times fekk tak i skattemeldingane hans for dei siste 20 åra.

Dei avdekte at Trumps selskap stort sett har gått med store underskot opp gjennom åra, at han slit med enorm gjeld, knapt har betalt inntektsskatt og har ei rekkje rettssaker føre seg.

Fanatiske tilhengjarar

Då presidentperioden gjekk mot slutten, og Demokratane valde tidlegare visepresident Joe Biden som sin kandidat, viste meiningsmålingane raskt at Trump måtte kjempe hardt for attval.

Som i 2016 prøvde han å teikne eit bilete av motstandarane som farlege sosialistar som ville ta frå amerikanarane den siste resten av fridom, og han hevda òg at berre valfusk kunne ta frå han sigeren.

Mot slutten av valkampen skjerpa han retorikken kraftig og gjorde sitt beste for å hisse opp dei mest fanatiske av tilhengjarane sine, blant dei høgreekstreme militsmedlemmer og tilhengjarar av vanvettige konspirasjonsteoriar.

Tapte

Amerikanarar flest hadde likevel fått nok og i valet 3. november vart det gitt heile 155 millionar stemmer, fleire enn nokosinne i USAs historie.

Biden vann klart og fekk over 7 millionar fleire stemmer og 74 fleire valdelegatar enn Trump, som ikkje uventa viste seg om ein særs dårleg tapar.

Påstandane hans om valfusk vart avviste av rettsvesenet og styresmakta i delstat etter delstat, men Trump halde fast på hardnakka at Demokratane hadde «stole» valet frå han.

Då USAs folkevalde 6. januar formelt skulle rope ut Biden som vinnar, oppmuntra Trump i ein tale tusenvis av tilhengjarar til å gå mot kongressbygningen.

Riksrett

Fem menneske måtte bøte med livet då Senatet vart storma av fanatiske Trump-tilhengjarar. Då vende sjølv tidlegare støttespelarar og partikollegaer presidenten ryggen. Han vart òg kasta ut av sosiale medium som Twitter og Facebook.

13. januar vedtok Representanthuset å stille Trump for riksrett, både for å ha oppmuntra til «valdelege, dødelege, øydeleggjande og undergravande handlingar» og for å ha «undergravd og prøvd å hindre godkjenninga av resultatet av presidentvalet».

Uansett utfall av riksrettssaka – det er dette milliardæren som lova å gjere «America great again» vil bli hugsa for.

(©NPK)