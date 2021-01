utenriks

Helseminister Magnus Heunicke skriv på Twitter om den siste vekas nedgang. Samtidig påpeikar han at eit aukande tal danskar er smitta av den britiske varianten, kjent som B117.

Fordi B117 er meir smittsam, er virusvarianten med på å skape uvisse om smitteutviklinga. Direktør Henrik Ullum ved Statens Serum Institut har sagt til TV 2 at den auka smittsomheten gjer at R må vere under 0,7 før spreiinga av B117 er så låg at den kan slåast heilt ned.

(©NPK)