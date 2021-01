Aksjon mot menneskesmugling i Tyskland

utenriks

400 politifolk deltok i aksjonen tysdag i Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen og Hessen. Det var utskriven elleve ransakingsordrar. Sju personar vart arresterte. Bevismateriale, mellom anna mobiltelefonar, vart sikra, opplyste påtalemakta i Kempten i Bayern tysdag.

Til saman 19 mistenkte i alderen 21–44 år, er mistenkte for å ha frakta 140 migrantar, dei fleste av dei syrarar, inn i Europa via den såkalla Balkan-ruta. Dei 19 er skulda for 23 tilfelle av kommersiell og organisert smugling av utlendingar.

Tysk føderalt politi fekk først nyss om menneskesmuglingsnettverket då dei arresterte ein sjåfør på ein motorveg nær grensa til Austerrike i august 2019. I samarbeid med etterforskarar i fleire europeiske land, og dessutan Europol, har påtalemakta i Kempten klart å spore oppden dei trur er leiaren. Vedkommande sit i varetekt og påtalemakta arbeider for å få han utlevert til Tyskland.

Smuglarane blir omtalte som godt organiserte og profesjonelle. Dei hadde utplassert folk som køyrde i førevegen av lastebilane som frakta skjulte migrantar, og sende åtvaringar om politikontroll undervegs.

Ofte gjekk migrantane over landegrensene medan leiaren for nettverket koordinerte grensekryssingane via mobiltelefon frå trygg avstand, ifølgje påtalemakta.

(©NPK)