268 koronadødsfall i Sverige sidan fredag

Til saman har 533.265 menneske fått påvist smitte i Sverige, og 10.591 har døydd sidan pandemien nådde landet, viser tal frå Folkhälsomyndigheten.

Statsepidemiolog Anders Tegnell seier Sverige ser ein «forsiktig nedgang», men åtvarar mot å trekkje for raske konklusjonar.

– Vi kryssar fingrane for at dette held fram, seier han. Samtidig legg han til at situasjonen i verda utviklar seg omtrent som før, etter at tala var noko lågare over jul og nyttår.

Folkhälsomyndigheten opplyser tysdag at rundt 147.000 personar no har fått vaksine i Sverige. Tala er innrapporterte frå regionane til og med søndag. Det er ikkje meldt om problem i samband med vaksinasjonen, skriv Aftonbladet.

