USAs militære fryktar truslar frå soldatar under Bidens innsetting

utenriks

Den massive utplasseringa av 25.000 soldatar frå nasjonalgarden er teikn på kor alvorleg styresmaktene tek tryggleiken etter angrepet til Trump-tilhengjarane på Kongressen 6. januar.

Og FBIs sjekk av kvar einaste av dei 25.000 soldatane reflekterer at det er stor frykt for at nettopp nokon av dei som har som oppgåve å verne byen dei neste dagane, kan vere ein trussel mot Biden og andre amerikanske leiarar.

Statssekretær for hæren, Ryan McCarthy, seier dei er klar over faren, og han ber offiserar vere obs på alle problem blant soldatane deira. FBI starta gjennomgangen sin for ei veke sidan.

Truslar innanfrå har vore ein prioritet i alle år etter 11. september-angrepet, men i dei fleste tilfella har det vore folk som er radikaliserte av al-Qaida eller IS.

Truslane mot Bidens innsetting kjem likevel frå Donald Trumps støttespelarar, militante høgreradikale og kvit makt-ekstremistar som trur på påstanden om at valet vart stole.

Både forsvaret og politikammer rundt om i USA har oppdaga at fleire tital soldatar og politi deltok i storminga av Kongressen, og fleire av dei er suspenderte.

(©NPK)