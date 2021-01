Tusenvis heimlause etter dødeleg jordskjelv i Indonesia

utenriks

Skjelvet på øya Sulawesi vart målt til ein styrke på 6,2 og jamna bygningar med jorda i kystbyen Mamuju, kor minst 73 personar har mista livet. I tillegg har minst elleve personar i Majene omkomme.

Tre dagar etter katastrofen er det uklart kor mange som framleis ligg under dei store haugane med ruinar. Så langt har 18 personar vortne funne i live.

Ifølgje ein talsperson for styresmaktene er 900 personar skadde, der nesten 300 blir behandla for kritiske skadar. Nesten 20.000 personar har vorte flytta til mellombelse boløsninger.

Underbemanna helsepersonell

Helsearbeidarar er på randa av utmatting og slit med å få behandla alle dei ramma.

Legar med munnbind tok søndag imot pasientar med brot og andre typar skader ved eit mellombels behandlingssenter utanfor det einaste av sjukehusa i byen som kom seg frå skjelvet med berre små skadar.

Senteret er kritisk underbemanna, og framleis blir det arbeidd med å opne opp fleire rom for operasjonar og telt utandørs for å behandle skadde. Samtidig er det frykt for at eit nytt skjelv kan føre til at sjukehuset blir rasert.

Jordskjelvprega land

I tillegg til enorm pågang heng risikoen for koronasmitte over arbeidet.

Skjelvet førte til panikk for mange av innbyggjarane på Sulawesi, som vart ramma av skjelv og ein etterfølgjande tsunami i 2018. Meir enn 2.100 menneske mista livet og om lag 220.000 vart heimlause.

Indonesia blir ofte ramma av jordskjelv, vulkanutbrot og tsunamiar. Eit jordskjelv med styrke 9,1 utanfor Sumatra i 2004 utløyste ein tsunami som drap 230.000 personar i ei rekkje land.

(©NPK)