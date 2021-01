Rapport: For lite pengar til klimatilpassing i fattige land

utenriks

I Parisavtalen har dei rike landa forplikta seg til å bidra med økonomisk støtte for å hjelpe fattige land å tilpasse seg endringane i klimaet.

Men så langt er ikkje bidraga i tråd med det som har vorte lova, ifølgje ein ny rapport frå FNs utviklingsprogram (Unep).

Organisasjonen trur at fattige land per i dag får tilgang til 30 milliardar dollar til klimatilpassing per år. Behovet blir vurdert til å vere 70 milliardar, og dette kan auke til 300 milliardar mot slutten av dette tiåret.

I midten av dette hundreåret vil behovet for pengar til klimatilpassing truleg ha vakse til 500 milliardar dollar per år. Summen svarer til 4.300 milliardar kroner med dagens vekslingskurs.

(©NPK)