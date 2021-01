Ny nedstenging nordaust i Kina

utenriks

Smittevernreglane vart måndag stramma inn i dei to byane i provinsen Jilin, etter at det vart rapportert om 109 nye tilfelle av koronasmitte.

Tilfella blir knytte til seljaren, som sjølv ikkje skal ha hatt symptom. Mannen kjem frå naboprovinsen Heilongjiang, der det vart erklært unntakstilstand førre veke.

Til saman lever no over 19 millionar menneske under strenge smittevernreglar nordaust i Kina. Restriksjonane medfører at folk i nokre tilfelle må søkje om å få gå ut og handle matvarer kvar tredje dag.

