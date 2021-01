Jurist dømd til 14 års fengsel for drapsforsøk på svensk kjendisadvokat

utenriks

Ho prøvde å få han drepen to gonger, heiter det i rettsavgjerda måndag. I det andre forsøket, 6. september 2019, vart han alvorleg såra då han vart skoten utanfor leilegheita si på Kungsholmen i Stockholm.

I april i fjor vart ein mann i 50-åra dømt til tolv års fengsel for sjølve skytinga. Kvinna vart kort tid etter hendinga arrestert og mistenkt for medverknad, ved å ha hyra ein leigemordar. Ho vart seinare sloppen fri av omsyn til manglande bevis, men hadde framleis status som mistenkt.

Seinare i april i fjor vart ho arrestert igjen. På hausten vart ho tiltalt.

Kvinna er skuldig på punkta ho vart tiltalt for, heiter det i ei fråsegn frå tingretten måndag. Det blir vist til at ho vart underlagd rettspsykiatrisk vurdering. Den viste at ho ikkje lir av nokon alvorleg psykisk tilstand, noko som betyr at ho kan dømmast til fengsel.

Tilrekneleg

– Lovbrotet til kvinna har ei svært høg strafferamme. Som initiativtakar blir ho bedømd å ha hatt like stor del i den livstruande hendinga som det den som held våpenet har. Den rettspsykiatriske utgreiinga viser at det ikkje finst grunn til å særbehandle kvinna i spørsmålet om straff. Kvinna blir derfor dømd til 14 års fengsel, seier sjefrådmann Måns Wigén.

Ifølgje dommen hadde kvinna i eit års tid før for drapsforsøket gitt fleire personar i oppdrag å drepe han. Det første oppdraget gav ho hausten 2018 til to dåverande 17-årige gutar som no er dømde til fengsel på vilkår. Planen frå 2018 vart ikkje sett ut i livet. Ifølgje Expressen vart òg ei kvinne dømt for samansverjing og førebuing på drap i samband med 2018-oppdraget.

Skote utanfor leilegheita

Det andre oppdraget vart gitt våren og sommaren 2019 til to menn med kriminell bakgrunn. Den eine av dei vart i april i fjor dømt for å ha skote advokaten. Den då 54 år gamle mannen, ifølgje Expressen ein tidlegare torpedo og bankranar, vart dømd til tolv års fengsel.

Den andre mannen, som også er i 50-åra, er dømd til seks års fengsel for medverknad til drapsforsøket.

Olsson Lilja vart treft av eit skot i magen i det han kom ut av heisen utanfor leilegheita si på Kungsholmen 6. september 2019.

Advokaten klarte å forsvare seg, og etter eit basketak tok han seg ned trappene.

– Skulle true

Då dommen mot mannen i 50-åra fall i april i fjor, uttalte rådmannen til retten Erland Koch denne/dette/desse:

– Tingretten vurderer det slik at gjerninga bar preg av forsøk på rein likvidering og har derfor eit høgt straffenivå.

Sjølv hevda mannen at han var på åstaden for å framføre ein verbal trussel mot advokaten, og at han hadde med seg pistolen for å gi eit visuelt styrkt inntrykk. Han har ikkje vilja seie noko om kva trusselen skal ha gått ut på eller kva som skjedde før hendinga. Tingretten meiner det er bevist at mannen skaut med forsett, og at det var planlagd.

Tidlegare jurist

Kvinna som vart dømd måndag, er jurist og tidlegare dommar og skal i lengre tid ha vore i konflikt med Lilja, som følte seg trua og gjekk til politiet med krav om kontaktforbod.

Politiet har sagt at det ikkje er teikn på at skytinga har hatt noko med Liljas arbeid å gjere.

Lilja var ei tid forsvarer for den amerikanske rapstjerna Asap Rocky, som i august 2019 vart dømd til fengsel på vilkår etter vald mot ein 19-åring i Stockholm.

(©NPK)