Franske muslimar klar med plan mot ekstremisme

utenriks

Macron bad i november Conseil français du culte musulman (CFCM) om å revidere prinsipperklæringa si i kjølvatnet av drapet på ein lærar som hadde vist Muhammed-teikningar til elevane sine i eit undervisningsprosjekt.

Erklæringa avviser bruk av islam som politisk instrument, og stadfestar likskapsprinsippet mellom menn og kvinner. Dokumentet tek òg avstand frå omskjering av kvinner, tvangsekteskap og jomfrusertifikat for bruder.

Vidare avviser rådet eksplisitt antisemittisme og rasisme, og det blir åtvara om at moskear ikkje skal vere talerøyr for utanlandske regime.

– Dette dokumentet styrkar den islamske trus tilpassing til prinsippa i republikken, inkludert sekularisme, og forpliktinga til franske muslimar om å vere franske borgarar fullt ut, seier CFCMs leiar Mohammed Moussaoui.

CFCM vart etablert av dåverande president Nicolas Sarkozy i 2003. CFCM representerer ni muslimske forbund og er samtalepartnar med den franske staten i islamske spørsmål.

I forkant hadde fleire av CFCMs forbund kritisert tilpassing av islam til franske lover og verdiar, men CFCM oppnådde semje i eit møte med innanriksminister Gérald Darmanin.

– Det var forståing for at desse usemjene hindra det muslimske samfunnet frå å bli høyrd. Denne forståinga opna for at vi kunne overvinne usemjene våre. Eg rosar arbeidet som det franske muslimske miljøet har lagt ned og som klart fordømmer politisk islam, seier Darmanin.

(©NPK)