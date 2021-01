Ekspertgruppe: Kina og WHO kunne ha reagert raskare

utenriks

Den uavhengige ekspertgruppa, som også tidlegare har lagt fram ein rapport om pandemien for leiinga i Verdshelseorganisasjonen (WHO), kjem tysdag med den andre rapporten sin.

I rapporten heiter det mellom anna at Kina truleg kunne ha reagert raskare då faresignala byrja å melde seg.

Både lokale og nasjonale styresmakter i Kina burde ha sett i verk strengare tiltak alt i januar, heiter det vidare.

Ekspertgruppa kritiserer òg WHO for å ha reagert seint og meiner at strakstiltak for å bremse smittespreiinga burde ha vore innført i alle landa der smitte var sannsynleg.

(©NPK)