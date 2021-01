CNN: Trump landar i Florida før Biden blir innsett som president

utenriks

Joe Biden og familien hans får sjå Trump reise frå Det kvite hus i helikopter for siste gong onsdag morgon, skriv CNN.

Derfrå flyg han til luftforsvarsbasen Andrews, der presidentflyet Air Force One ventar på han. Trump ønskjer òg at militæret skal vere til stades med pomp og prakt verdig eit statsbesøk, og dessutan hans eigne tilhengjarar.

Derfrå skal Trump til Palm Beach i Florida, der hans eigen feriestad, Mar-a-Lago, ligg. Etter planen skal Trump vere framme før klokka 18 onsdag norsk tid, då Joe Biden blir innsett som USAs 46. president.

Det er ikkje venta at dei to møtest før innsetjingsseremonien, og det er ikkje klart om Trump vil komme med noka form for avskjedstale frå Det kvite hus, eller om han vil skrive eit brev til etterfølgjaren, slik avtroppande presidentar bruker å gjere.

(©NPK)