Australia opnar neppe grensene i år

Australia har i all hovudsak vore stengt for utlendingar sidan mars som følgje av koronapandemien. Berre eit avgrensa tal australiarar og familiane deira, og nokre få andre, får lov til å entre øystaten.

– Eg trur at vi vil gå det meste av året med framleis strenge grenseavgrensingar. Sjølv om mykje av befolkninga blir vaksinert, veit vi ikkje om det vil forhindre smitte, seier Murphy til ABC.

Folk som kjem til Australia, må betale over 21.000 kroner for å bu to veker på karantenehotell. Landet er venta å starte vaksinasjonen i slutten av februar.

