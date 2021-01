Utlendingar rømmer frå koronaramma Storbritannia

utenriks

Den nye utvandringa saknar sidestykke, ifølgje forskarar ved Economic Statistics Centre of Excellence.

– Det ser ut til at ikkje-britiske arbeidarar ber byrda når jobbar forsvinn under pandemien. Det har ført til returmigrasjon i staden for auka arbeidsløyse, seier forfattarane bak studien. Han er basert på arbeidsmarknadsdata.

Trenden er særleg tydeleg i London, der ein femdel av innbyggjarane er fødde utanfor Storbritannia. Befolkninga i byen har krympa med 700.000. På landsbasis kan talet vere så høgt som 1,3 millionar, seier forskarane.

Dersom tala stemmer, er det den største befolkningsnedgangen sidan andre verdskrigen. Forskarane påpeikar at det kan vere snakk om ein kortvarig trend, og at arbeidarar frå utlandet kan komme tilbake til Storbritannia etter pandemien.

Samtidig fryktar mange bransjar at det kan bli mangel på kvalifisert arbeidskraft etter at britane forlét EU og stramma inn innvandringsreglane.

Det er ingen teikn til at britar som bur i utlandet, reiser heim i tilsvarande mengder.

