Rop om hjelp frå ruinane etter skjelvet i Indonesia

Få timar etter skjelvet på øya Sulawesi hadde styresmaktene allereie stadfesta at minst 34 var omkomne. Hundrevis er skadde. Skjelvet, som hadde ein styrke på 6,2, jamna eit sjukehus med jorda, og mange andre bygningar er øydelagde.

Redningsmannskap og frivillige jobba fredag intenst for å finne overlevande i ruinane og i jordmassane.

For berre to og eit halvt år sidan mista tusenvis av menneske livet då øya vart ramma av eit kraftig skjelv som også utløyste ein tsunami. Det nye skjelvet førte til at livredde innbyggjarar rømde frå heimane sine og strøymde ut i gatene i frykt for eit like dødeleg skjelv.

Mange av dei døde er funne i byen Mamuju, opplyser Ali Rahman, leiar for den lokale etaten for katastrofehandtering.

Episenteret til skjelvet låg 6 kilometer nordaust for byen Majene, som ligg vest på øya, melder Reuters.

Nyheitsbyrået rapporterer at så mange som 650 personar er skadde som følgje av øydeleggingane.

Rop om hjelp

Over 300 hus, eit helsesenter og ein militær bygning vart øydelagd i byen Mamuju og fleire jordras stengjer vegen mellom Mamuju og Majene. Det blir meldt om fleire personar som er sperra inne i samanrasa bygningar.

I ein video publisert av etaten for katastrofehandtering, roper ei lita jente om hjelp og seier at mora er i live, men ikkje i stand til å røre seg. Redningsmannskapa på staden prøver å hjelpe, og seier i videoen at det trengst gravemaskin for å hjelpe dei ut.

Ein annan video viser øydelagde bruer og samanrasa bygningar. Eit hotell er blant bygningane som har kollapsa, opplyser styresmaktene. I tillegg har kontoret til guvernøren store skadar.

Ikkje oversikt over omfang

Fleire tilsette og pasientar er òg innesperra i ruinane av eit sjukehus som rasa saman i jordskjelvet. TV-stasjonar melder om at pasientar er flytta til telt utanfor restane av bygget.

– Sjukehuset er jamna med jorda – det kollapsa, seier ein talsperson for redningsmannskapa i Mamuju.

– Pasientar og tilsette er sperra inne, og vi prøver å redde dei ut, seier han utan å nemne tal.

Skjelvet hadde ei djupne på 18 kilometer under bakken, ifølgje det amerikanske jordskjelvinstituttet USGS.

