Opposisjonen utfordrar tidlege resultat av Uganda-valet

Wine meiner dei førebelse resultata som gir Museveni 63 prosent av stemmene, er ein «vits». Den 76 år gamle presidenten håpar valet kan bidra til å sikre han 40 år ved makta.

– Eg er veldig sikker på at vi slo diktatoren, sa Wine til journalistar fredag.

– Folka i Uganda har overveldande stemt for ny leiarskap frå ein diktatorisk til ei demokratisk regjering. Men Museveni prøver å gi inntrykk av at han leier. For ein vits, sa han.

Fusk og vald

38-åringen, ein populær songar, hevda tidlegare fredag at valet på torsdag var gjennomsyra av avvik.

– Omfattande fusk og vald fann stad under valet, sa Wine, men han sa at han framleis hadde håp for utfallet.

– Takk, Uganda, for å ha møtt fram og stemt i rekordtal, tvitra Wine like etter midnatt, sjølv om styresmaktene har stengt internett.

Styresmaktene hevdar på si side at valet gjekk fredeleg for seg, sjølv om opptakten til valet var prega av valdelege samanstøytar mellom demonstrantar og tryggingsstyrkar.

Ber folk demonstrere

Valobservatørar frå EU, FN og andre menneskerettsgrupper vart nekta å observere valet.

Fredag morgon var hovudstaden Kampala roleg. Tryggingsstyrkar og politi patruljerte likevel gatene. Dei hadde òg vore synleg til stades ved valet torsdag.

Dei endelege resultata er venta laurdag ettermiddag.

Wine har oppmoda folk til å demonstrere dersom dei føler at resultatet er urettvist. Museveni har åtvara om at valdelege opptøyar vil svare til forræderi.

