Militære blant dei arresterte etter storminga av Kongressen

utenriks

I tillegg er over ti soldatar og politibetjentar under etterforsking, viser ein gjennomgang nyheitsbyrået AP har gjort.

I fleire tilfelle såg det ut til at dei som storma Kongressen, brukte same taktikk og same type skotsikre vestar og teknologi som politiet gjorde.

Amerikanske ekstremisme-ekspertar har i årevis bekymra seg for at høgreradikale militsgrupper og kvit overmakt-grupper radikaliserer og rekrutterer personar med bakgrunn frå politiet eller militæret.

– IS og al-Qaida ville sikla over nokon med treninga og erfaringa til ein amerikansk soldat. Desse folka har evner som langt overgår det alle utanlandske terrorgrupper kan gjere, seier Michael German, som er tidlegare FBI-agent og stipendiat ved Brennan Center for Justice ved New York University.

Ein Pentagon-tenesteperson sa til nyheitsbyrået AFP torsdag at forsvarsdepartementet har observert ein auke i høgreradikal aktivitet i militæret det siste året, som også blir spegla i resten av samfunnet.

– Vi veit at nokre grupper aktivt prøver å rekruttere militærpersonell til si sak, eller oppmuntrar medlemmene til å verve seg til militæret med formål om å tileigne seg evnene og erfaringane til forsvaret, sa han.

FBI har arrestert meir enn 100 personar i samband med storminga av Kongressen, og dei leitar framleis etter personar som kan utgjere ein tryggingstrussel mot innsetjingsseremonien 20. januar. FBI-sjef Christopher Wray seier meir enn 200 mistenkte er identifiserte i samband med opptøyane.

