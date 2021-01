Klimasøksmål mot den franske staten

utenriks

Det er det første klimasøksmålet i landet.

Gruppene vil at domstolen skal halde staten ansvarleg for skadar på naturen, og seier at ein siger vil vere eit viktig symbolsk steg i kampen for å få regjeringar til å gjere meir for å motverke klimaendringane.

Ein siger vil «vere ein milepæl for klimarettferd i Frankrike», seier Cecilia Rinaudo, i organisasjonen Notre Affaire a Tous (Vår felles sak), til AFP.

Ord og handling

Ho meiner ein siger vil blottleggje kontrasten mellom orda og handlingane til den franske regjeringa og andre regjeringar rundt om i verda.

– Frankrike har posisjonert seg som ein klimaforkjempar på den internasjonale scena, men resultata er framleis fråverande, seier ho.

Parisavtalen frå 2015 har mål om å avgrense den globale oppvarminga til 2 grader over førindustrielt nivå, og helst 1,5 grad. Men ekspertar seier regjeringa er langt frå å nå måla sine, noko som har ført til framvekst av misnøye blant miljøforkjemparar.

Frankrike har forplikta seg til å kutte utsleppa med 40 prosent innan 2030, målt mot 1990, eit løfte organisasjonane meiner dei er i ferd med å bryte. I tillegg går arbeidet med å energieffektivisere bygningar og utvikle fornybar energi for sakte, meiner dei.

Føyer seg inn i rekkja

Det var i 2018 at fire organisasjonar, blant dei Greenpeace og Oxfam, saksøkte den franske regjeringa for å svikte i arbeidet med å kutte utsleppa. Ein underskriftskampanje på nett fekk støtte frå meir enn to millionar menneske – ein fransk rekord.

Saka er del av ein innsats frå klimaforkjemparar verda over for å prøve å tvinge regjeringar til å føre meir ambisiøs klimapolitikk.

I 2019 beordra Nederlands høgsterett regjeringa til å kutte utsleppet av klimagassar med 25 prosent frå 1990-nivå innan slutten av 2020 etter at miljøforkjemparar gjekk til sak.

I Noreg saksøkte miljøorganisasjonane Natur og Ungdom og Greenpeace i 2015 staten for brot på miljøparagrafen i grunnlova ved å opne for leiting etter olje i delar av Barentshavet, sidan det er kjent at forbrenning av olje og gass øydelegg klimaet. Saka enda til slutt opp i Høgsterett, der anken til miljøorganisasjonane vart forkasta like før jul.

