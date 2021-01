Generalprøve før Biden-seremoni utsett av tryggingsomsyn

utenriks

Generalprøva på innsettingsseremonien er flytta til måndag, opplyser to kjelder til nettstaden. Verken komiteen med ansvaret for overgangsperioden, Secret Service eller komiteen med ansvar for seremonien ønskjer å kommentere saka.

Etter storminga av Kongressen i Washington førre veke er store delar av området rundt Capitol Hill og sentrum av byen stengt av. Nasjonalgarden har sendt meir enn 20.000 soldatar for å bidra til tryggleiken.

Tryggingsstyresmakter og FBI har åtvara om auka fare for truslar og opptøyar i alle delstatane i landet i dagane fram til innsettinga 20. januar.

Av omsyn til tryggleiken får togentusiast Joe Biden heller ikkje ta tog til Washington når han skal takast i eid neste veke. I 36 år som senator pendla han med tog til kontoret i Washington, og han tok toget heim på den siste dagen som visepresident for fire år sidan.

