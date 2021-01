EU-ministrar refsar Pfizer etter vaksineutsetjing

utenriks

Det er helseministrane frå Danmark, Estland, Finland, Latvia, Litauen og Sverige som bruker harde ord etter at det vart kjent at vaksineleveransen dei neste vekene blir mindre enn først varsla.

Pfizer seier dette blir gjort for å auke produksjonskapasiteten. Men EU-ministrane meiner utsetjinga er uakseptabel.

Dei gir uttrykk for stor bekymring og skriv at situasjonen «svekkjer truverdet i vaksinasjonsprosessen».

– Vi er i eit kappløp med koronaviruset og den nye, meir smittsame virusvarianten. Derfor ser vi alvorleg på nedgangen i leveransar, seier Danmarks helseminister Magnus Heunicke.

Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström seier Sverige truleg får 15 prosent færre dosar enn forventa.

EU-kommisjonens leiar Ursula von der Leyen seier Pfizers toppsjef har gitt henne løfte om at EU vil få alle dosane som er bestilte første kvartal trass i forseinkinga.

Nesten 8.000 færre norske dosar

Det var ei fråsegn frå norske helsestyresmakter som først gjorde Europa kjend med at vaksineleveransane blir utsette.

– For Noreg betyr dette i første omgang at vi får 7.800 færre dosar i veke tre enn det Pfizer tidlegare hadde meldt om, seier FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm.

Noreg var førespegla 43.875 vaksinedosar frå Pfizer neste veke, men ser no ut til å få 36.075 dosar.

– Vi har ikkje enno sendt ut det vi har behalde i beredskap for slike tilfelle, og har no høve til å dekkje opp denne reduksjonen i leveransar frå det beredskapslageret vi har i Noreg, seier Bukholm.

– Det lageret vi no har, kan kompensere for ein reduksjon i dei planlagde leveransane i nokre veker framover viss det er behov for dette, legg han til.

FHI opplyste òg at grunnen var at Pfizer vil auke produksjonskapasiteten sin frå å kunne produsere 1,3 milliardar vaksinedosar i veka til 2 milliardar.

– Betydeleg auke seinare

– Den mellombelse utsetjinga vil ramme alle europeiske land, seier talsperson Line Fedders i Pfizer Danmark.

Ifølgje henne er det produksjonen i ein fabrikk i Puurs i Belgia som skal oppskalerast. Det fører til at europeiske land får færre dosar enn forventa i januar og februar.

Det amerikanske selskapet skriv i ei pressemelding at «sjølv om dette mellombels vil påverke leveransane seint i januar og tidleg i februar, vil det bety ein stor auke i dosar som er tilgjengeleg seint i februar og i mars».

