Domstol droppar sak mot tidlegare Volkswagen-sjef

Domstolen i Braunschweig sa at Winterkorn skal møte i retten i februar for ein annan tiltale som dreier seg om rolla hans i det storstilte utsleppsbedrageriet til bilprodusenten.

Winterkorn trekte seg frå stillinga som toppsjef etter at Volkswagen i 2015 innrømde å ha juksa med programvara i 11 millionar bilar, slik at dei skulle verke meir miljøvennlege under testar.

Den tidlegare toppsjefen er saman med to tidlegare sjefar i dotterselskapet Audi skulda for å ha visst om manipuleringane som vart gjorde.

