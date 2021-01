utenriks

– Dei er i god stand, og no undersøkjer vi dataa, seier leiaren for etaten som har ansvar for flytryggleik.

Opplysningar om farten til flyet, høgd og retning kan gi viktige spor i arbeidet med å finne ut kvifor flyet fall rundt 3.000 meter på mindre enn eitt minutt før det styrta i sjøen nord for Jakarta.

Alle dei 62 personane om bord omkom i ulykka.

Over 3.000 personar deltek i arbeidet med å hente opp omkomne og vrakrestar.

