Berlusconi utskriven frå sjukehus etter hjartesjekk

utenriks

Berlusconi, som framleis er ein maktskikkelse i eit politisk Italia i regjeringskrise gjennom partiet sitt Forza Italia, vart innlagd i Monaco måndag etter å ha fått hjarteproblem under eit besøk i Sør-Frankrike.

Ein talsmann for Forza Italia stadfestar overfor AFP at Berlusconi vart utskriven fredag. Tysdag skreiv Berlusconi på Facebook at han er i god form, og at sjukehusopphaldet dreier seg om rutinemessige undersøkingar.

Berlusconi var italiensk statsminister i tre periodar mellom 1994 og 2011. Han vart hjarteoperert i 2016 og låg på sjukehus med koronavirus i 11 dagar i september.

