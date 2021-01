WHOs ekspertar har komme til Kina

utenriks

Det har vore usikkert om ekspertgruppa fekk reise til Wuhan, men torsdag viste den statseigde TV-kanalen CGTN bilete av eit fly frå Singapore som landa i Wuhan. Om bord var dei internasjonale ekspertane som skal undersøkje korleis viruset oppstod. Dei vart møtte av kinesiske tenestemenn iførte vernedrakt.

WHO-oppdraget er sett på som viktig for å komme til botns i årsaka til utbrotet av covid-19- Forskarar trudde først at viruset hoppa over til menneske ved eit dyremarknad i Wuhan. Men no trur fleire ekspertar at viruset ikkje oppstod på marknaden, men at det heller vart forsterka der.

Etter lang tid med tautrekking mellom Kina og WHO om datoar, reiserute og visum, har no ekspertane endeleg komme. Dei ti ekspertane må først i ein to veker lang karantene og må òg gjennomgå fleire koronatestar, ifølgje CGTN.

Medan ekspertane er i karantene skal dei ha videokonferansar med kinesiske motpartar. Ein talsperson for kinesiske styresmakter seier at dei denne veka skal «utveksle syn» med kinesiske ekspertar, men sa ikkje noko om i kor stor grad ekspertgruppa får gjere eigne undersøkingar og samle bevis.

Undersøkingane er venta å ta fleire veker.

Dei ti ekspertane kjem frå USA, Australia, Tyskland, Japan, Storbritannia, Russland, Nederland, Qatar og Vietnam.

(©NPK)