Uklart korleis riksrettsprosessen blir i Senatet

utenriks

Alle 222 demokratar i Representanthuset og ti av dei 211 republikanarane stemde for resolusjonen om å stille Trump for riksrett for å ha eggja til opprør mot staten etter at tusenvis av Trump-tilhengjarar storma Kongressen førre veke.

Dermed er neste skritt at saka blir send til Senatet, der ein delegasjon frå Representanthuset fungerer som aktorat, og dei 100 senatorane frikjenner eller dømmer presidenten.

Men sidan det berre er ei veke igjen til Trump uansett ikkje lenger er president, er det uklart korleis prosessen blir, og om det i det heile er konstitusjonelt grunnlag for å føre ei riksrettssak mot ein avgått president.

Etter planen møtest ikkje Senatet før 19. januar, dagen før Joe Biden blir teken i eid som USAs nye president.

Trump går av først

Det har vore spekulasjonar om den republikanske fleirtalsleiaren Mitch McConnell kunne innkalla Senatet tidlegare og behandle riksrettssaka, men han avsanna det onsdag ettermiddag.

Om Senatet ikkje får riksrettstiltalen før 19. januar, er det inga moglegheit for at saka kan behandlast i tide til at Trump kan avsetjast før han elles skulle gå av. McConnell seier at behandlinga ikkje kan byrje før 20. januar, same dag som Biden blir teken i eid.

Uansett blir det eit Senat med demokratisk fleirtal som skal behandle riksretten vidare, sidan dei to sist valde demokratiske senatorane frå Georgia blir tekne i eid mot slutten av neste veke.

Ny fleirtalsleiar

Då vil McConnell miste stillinga si som fleirtalsleiar, medan demokraten Chuck Schumer overtek. Dermed blir det speakeren i Representanthuset Nancy Pelosi som i samarbeid med Schumer bestemmer korleis den vidare prosessen blir.

Biden har uttrykt frykt for at ei riksrettssak skal komme i vegen for dei første viktige dagane hans som president, når han skal få vedteke viktige saker som ein krisepakke for koronapandemien og få ministrane sine godkjent.

Det har derfor vorte antyda at Pelosi kan vente med å sende over tiltalen til seinare, eller foreslått at Senatet kan behandle riksrettssaka og Bidens dagsorden parallelt.

Trengst to tredels fleirtal

Det trengst to tredels fleirtal for å dømme presidenten i Senatet. Dermed må dei 50 demokratane få med seg minst 17 republikanarar.

Allereie har to, Lisa Murkowski og Pat Toomey, varsla at dei stemmer for å dømme presidenten, og det er venta at fleire andre, blant dei Mitt Romney, gjer det same.

Ved den førre saka i januar i fjor sørgde mektige McConnell for at alle republikanarane i Senatet, unnateke Romney, stemde for å frikjenne Trump.

Men New York Times melder at McConnell denne gongen meiner at Trump er skuldig, og at han kan sjå saka som eit gyllent høve til å få Trump ut av det republikanske partiet ein gong for alle.

Skulle han stemme for å dømme Trump, får han truleg med seg ei rekkje andre republikanarar, kanskje nok til ein dom mot presidenten.

Tvil om sak kan førast

Men om det ikkje er mogleg å gjennomføre ei sak før Trump går av, er det ei rekkje forfatningsekspertar som meiner at ein ekspresident ikkje kan stillast for riksrett, og at saka derfor må falle bort.

Dei tre gongene ein president er stilt for riksrett tidlegare, Andrew Johnson i 1868, Bill Clinton i 1998 og Trump i fjor, skjedde det medan dei framleis var president.

Men Kongressen har fleire gonger stilte senatorar og dommarar for riksrett etter at dei ikkje lenger hadde stillinga.

Eitt av dei viktigaste argumenta til demokratane for å stille Trump for riksrett sjølv om han går av før, er at ein dom vil sørgje for at han aldri meir kan veljast til ei føderal stilling, med andre ord at han ikkje kunne stille i presidentvalet i 2024, slik han har antyda at han vil.

(©NPK)