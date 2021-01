Støjbergs eige parti stemmer for riksrett

utenriks

– Eg kan ikkje sjølv leve med skuldingar om at Venstre ikkje bryr seg om lov og rett. Når slike skuldingar blir reiste, så skal dei avklarast, og det er ingen andre vegar enn riksrettssak, seier partileiar Jakob Ellemann-Jensen.

Ni av medlemmene i folketingsgruppa til partiet vil stemme mot, men eit fleirtal er for.

Støjberg sjølv seier ho er skuffa over at hennar eigen leiar er for ei riksrettssak, og at ho vurderer kva ho vil gjere vidare. Ho avviser ikkje at ho vil forlate partiet.

Støjberg blir rekna som ein stemmesankar for partiet på Jylland, der ho sjølv høyrer heime.

