Italias statsminister kjempar for å redde regjeringa

utenriks

To ministrar frå partiet til eksstatsminister Matteo Renzi trekte seg onsdag frå regjeringa, som no manglar fleirtal i nasjonalforsamlinga.

Torsdag krev folkevalde at statsminister Giuseppe Conte svarer på korleis han skal løyse situasjonen.

– Eg vil kontakte Conte for å be han komme til kammeret, seier speaker i underhuset, Roberto Fico, som melder at han vil kalle inn alle partileiarane.

Renzi har mellom anna kritisert handteringa til regjeringa av koronapandemien. Italia har registrert 80.000 koronadødsfall og er no i ei alvorleg økonomisk krise.

Men mange fryktar at Renzis avgjerd kan forverre situasjonen på eit avgjerande tidspunkt i pandemien.

(©NPK)