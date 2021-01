utenriks

Opposisjonsleiar Kallas har to veker på seg til å danne ny regjering etter at Juri Ratas gjekk av onsdag som følgje av at partiet hans blir etterforska for korrupsjon.

Kallas leiar Reformpartiet og seier ho er i samtalar med Senterpartiet om ein mogleg koalisjon.

– Estland treng ei fungerande regjering, seier Kallas.

Dersom ho lykkast i forhandlingane, kan ho bli andre generasjon Kallas som leier regjeringa i landet. Faren Siim Kallas var statsminister frå 2002 til 2003.

(©NPK)