– Når SARS-CoV-2 spreier seg meir, har det større moglegheiter for å endre seg. Høge smittetal betyr at vi må vente oss at fleire variantar kjem, heiter det i fråsegna frå WHO.

SARS-CoV-2 er koronaviruset som forårsakar covid-19-sjukdommen. Virusvarianten har vist seg å vere mellom 40 og 70 prosent meir smittsam enn den meir vanlege varianten.

Ein annan virusvariant som dukka opp i Sør-Afrika, har på si side spreidd seg til 20 land, ifølgje WHO.

