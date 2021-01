Tyrkia godkjenner kinesisk vaksine

utenriks

Etter at vaksinen onsdag fekk nødgodkjenning, ligg det an til at vaksinasjonen i Tyrkia kan byrje for fullt.

Tyrkisk TV har allereie vist bilete av at helseministeren i landet fekk den første vaksinedosen sin. Elles er det helsearbeidarar og personar i risikogruppene som står først i køen.

Tidlegare har tyrkiske styresmakter opplyst at dei òg skulle kjøpe inn vaksinen til Pfizer og Biontech. Men president Recep Tayyip Erdogan sa måndag at forhandlingane med Biontech framleis går føre seg.

Under pandemien er det registrert over 2,3 millionar smittetilfelle og 23.000 koronarelaterte dødsfall i Tyrkia.

