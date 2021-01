Republikanarane vurderer å (sjå synonymordbok) riksrettssak

utenriks

Om Representanthuset onsdag vedtek å stille Trump for riksrett, kan Senatet kallast inn tidlegare, ifølgje ei kjelde nyheitsbyrået Reuters har snakka med.

I utgangspunktet skal ikkje Senatet samlast før tysdag neste veke, dagen før Joe Biden blir innsett som president 20. januar.

Kjelda, ein høgtståande republikansk senatsmedarbeidar, seier at ikkje noko er avgjort enno.

Fleirtalsleiaren for republikanarane i Senatet, Mitch McConnell, som bestemmer dagsorden i Senatet, har ifølgje kjeldene til The New York Times sagt at han er nøgd med at demokratane stiller Trump for riksrett.

(©NPK)