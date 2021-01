utenriks

Dei 37,5 millionar innbyggjarane i Heilongjiang får ikkje forlate provinsen med mindre det er absolutt nødvendig, medan konferansar og samlingar blir avlyste.

Restriksjonane kjem etter at det onsdag vart påvist 28 smittetilfelle, der 12 var tilfelle der dei smitta ikkje hadde symptom.

Kina har i stor grad fått kontroll over pandemien, men har den siste tida kjempa mot lokale smitteutbrot. Til saman er over 20 millionar underlagde ei form for nedstenging i dei nordlege provinsane i landet.

(©NPK)