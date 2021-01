Omfattande israelsk angrep mot Syria – minst 57 drepne

utenriks

Minst 57 personar er drepne i det som er det dødelegaste israelske angrepet i Syria sidan sommaren 2018, varslar eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Ein amerikansk etterretningsagent med kjennskap til angrepet seier til nyheitsbyrået AP at det vart utført på bakgrunn av amerikansk etterretning. Det er i så fall eit sjeldan tilfelle av stadfesta samarbeid mellom dei to landa i å velje ut mål i Syria.

Etterretningsagenten seier at målet for angrepet var lager i Syria der det vart teke vare på iranske våpen. USAs utanriksminister Mike Pompeo og Mossad-sjef Yossi Cohen skal ha diskutert angrepet under eit møte på restauranten Café Milano i Washington måndag.

Lagerbygningane husar òg komponentar som blir brukte i Irans atomprogram, hevdar den amerikanske etterretningsagenten, som ikkje vil namngivast.

Iran har ikkje kommentert påstandane eller angrepet.

Minst 18 angrep

Syrias statlege nyheitsbyrå Sana melder at angrepa skjedde i og rundt byane Deir el-Zour, Mayadeen og Boukamel ved grensa til Irak. Ein militær tenestemann hevdar Syrias luftforsvar aksjonerte mot luftangrepet.

Ifølgje London-baserte SOHR var det minst 18 angrep i Deir el-Zour. Gruppa seier at minst 57 personar vart drepne, blant dei var 14 regimesoldatar og fleire utanlandske krigarar. Fleire av desse skal vere knytte til Iran, ifølgje SOHR.

– Dei angreip iranske stillingar i Deir el-Zour, seier Omar Abu Laila, ein aktivist frå provinsen som no held til i Europa.

Han seier minst 16 bygningar vart ramma, i tillegg til lagerbygningar som vart brukte av iranske, libanesiske og irakiske militsar.

Israel har utført fleire hundre angrep mot det landet kallar iranske mål i Syria, men sjeldan innrømt det eller komme med detaljar.

Høg beredskap

SOHR hevdar minst 217 personar vart drepne i 39 israelske angrep i Syria i 2020.

Det omfattande angrepet på tysdag skjer i ein periode der det er auka spenning i regionen i samband med at president Donald Trump er inne i dei siste dagane, og det er eitt år sidan det amerikanske drapet på den iranske generalen Qasem Soleimani i Irak.

Det israelske militæret er i høg beredskap og har plassert ut luftforsvarsrakettar i hamnebyen Eilat sør i landet. Avisa Haaretz skriv at det òg er langt fleire jagarfly i lufta enn vanleg.

