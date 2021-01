Mitch McConnell vil ikkje skuve fram riksrett i Senatet

utenriks

McConnells stab har informert senatsleiaren for demokratane Chuck Schumer om at han ikkje går med på å innkalle Senatet tidlegare enn planlagt, opplyser McConnells talsperson.

Det fortel nyheitsbyrået AP onsdag kveld etter meldingar om at McConnell var positiv til å stille president Donald Trump for riksrett.

Dermed samlast ikkje Senatet før 19. januar, dagen før Joe Biden blir innsett som president.

Det er Senatet som førar ei eventuell riksrettssak mot Trump.

Tidlegare onsdag sa ei kjelde til Reuters at Senatet vurderte å skunde fram behandlinga av riksrettssaka mot Trump til fredag denne veka, om Representanthuset vedtek å stille Trump for riksrett.

Kjelda til Reuters, ein høgtståande republikansk senatsmedarbeidar, sa at ikkje noko er avgjort enno.

Det er McConnell som bestemmer dagsorden i Senatet. Han har ifølgje kjeldene til The New York Times sagt at han er fornøgd med at Demokratane stiller Trump for riksrett.

